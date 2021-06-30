Sn. Ersan Saner, azınlık hükümeti ortakları olarak anlaşılan kendi içinizde de sorunlar yaşıyorsunuz. Son iki günde Meclisi nisap sorunu nedeniyle toplayamamanız bunu gösteriyor. Allah kolaylık versin.





Sn. Olgun Amcaoğlu, özellikle ortaokullarda kayıt parası alınmasının yanlış olduğunu söylediniz. Acaba geçtiğimiz 2020-21 eğitim yılında okullara ne kadarlık bir kırtasiye yardımı yapıldı açıklar mısınız?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, önceki gün arpa fiyatlarında artışa gidilmesi sonrasında hayvancılar isyan ettiler. Bakanlık olarak arpa fiyatlarının artırılmasına neden olarak gösterdiğiniz bazı kişilerin stokçuluk yapması konusunu açmanızda fayda var. Bu kişiler kimler açıklayınız.





Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde bulunan Yiğitler köyünde yaşanan acı olay bir kez daha yapı denetimlerinin yapılmadığını gözler önüne serdi. Bu konuda Belediye olarak bir ekip kurarak gerek yani gerekse eski binaları inceleme yaptırmanızda fayda var.



Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak bu şekilde aşırı sıcak hava acaba Temmuz ayında da devam edecek mi? Yoksa Haziran ayının ilk 15 günü gibi mi olacak?



Sn. Hasan Sertoğlu, ‘Annan Planı dönemine dönülürse 5 yabancı futbolcu bile oynatılır’ diye açıklamada bulundunuz. Herhalde bunu artık mümkün görmüyorsunuz ki böyle bir açıklama yaptınız.

