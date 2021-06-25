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Mesajınız Var
 
Sn. Ersan Saner, Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz 2 günlük ziyarette özellikle ekonomi konularında iyi temaslar yapmışsınız. Ancak sorunların çözümü Türkiye’de değil ülkede olmalı ki vatandaş etkisini görsün.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, istifasını sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yerine konuşulan isim çok ama halen daha karar verememişsiniz. Bunun sebebi nedir? Parti içi mi yoksa dışardan baskı mı?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılı için tüm eğitim sektörünün aşılanması konusunda kolları sıvadınız. İnşallah başta öğretmenler olmak üzere çalışanlar ve üniversite öğrencileri aşılanarak yeni eğitim yılı yüz yüze başlar.
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, Erhan Arıklı ile aranızda çekişme gün geçtikçe büyümeye başlamış gibi. Anlaşılan o ki siyaset sahnesinde hesaplaşma dönemi geldi. Allah kolaylık versin.
 
Sn. Erhan Arıklı, Güzelyurt İlçe Başkanınız Hakan Bozkurt ile ilgili bölgeden şikayetler gelmeye başladı. Son zamanlarda gerek partililerinize gerekse bölge sakinlerine karşı umursamaz tavırlar içindeymiş. Bizden iletmesi.
 
Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi’ne bağlı köylerde sadece ana caddelerde temizlik yapılıyormuş. Köylüler ara sokaklarda yaşayan vatandaşların da her ay vergilerini ödediğini söyleyerek, ara sokaklarda da temizlik yapılmasını beklediklerini söylüyorlar.
 
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