Sn. Ersin Tatar, yarın Brüksel’de görüşeceğiniz BM Genel Sekreteri Guterres ile yapacağınız görüşmeden ne bekliyorsunuz? Ortak zemin olmadan görüşmelerin başlamayacağını dile getirdiğinize göre bu görüşmeden olumlu bir sonuç beklemiyorsunuz herhalde.





Sn. Erhan Arıklı, önceki gün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımla, Türkiye’ye yılda 720 ton yoğurt ihraç edebileceğimizi duyurdunuz. Bunun nasıl olacağını da açıklarsanız çok iyi olacak.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede geçimini hayvancılıktan sağlayan küçük ölçekteki üreticilerin ilerleyen günlerde soğuk sisteme geçmemeleri durumunda ürettikleri sütlerin alınmayacağı haberleri yayılıyor. Anlaşılan o ki ülkede küçük ölçekteki üreticilerin kapatılması için düğmeye basıldı.



Sn. Resmiye Canaltay, Girne- Değirmenlik dağ yolunda büyük araçlar için yapılan denetimlerin bizce her anayolda yapılması gerek. Zira büyük araç sürücüleri kullandıkları araçları adeta uçak gibi kullanıyorlar.





Sn. Tufan Erhürman, hayırlısı olsun, bir erkek çocuk babası olmuşsunuz. Sizi ve Nilden hanımı kutlar, oğlunuza sağlıklı uzun ömürler dileriz.





Sn. Hasan Sertoğlu, sizin de dediğiniz gibi ülkede bir Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olması şart. Zira ülke gençliğinin spor yapması için oluşturulacak koşullarla ilgilenecek bir bakanlık olmazsa o ülke spor alanında ilerleyemez.

