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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, önceki gün hükümet ortağınız Erhan Arıklı erken seçimin Ocak 2022 olması için uğraştıklarını söylerken dün Ad-Hoc komite toplantısında 3 Nisan 2022 tarihi onaylandı. Demek ki partinizin istediği oldu.
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin vekili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın görevinden istifa edeceği konuşulmasına rağmen sizden hiçbir ses çıkmaması oldukça dikkat çekici.
 
 
Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan o ki Maliye’nin kasası boşaldıkça zam yapmaya devam edilecek. Zira Maliye paraya sıkıştıkça Akaryakıta ha bire zam yapılmakta.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede tarım sektörü çökme noktasına geldi. Özellikle yapılan son akaryakıt zammı üreticinin ipini çekmiş diyorlar. Bir an önce üreticiye vergisiz mazot sağlanması şart oldu.
 
 
Sn. Fuat Tek, Çetinkaya yönetiminin Metehan Tesisleriyle ilgili sitemlerine hak vermemek elde değil. Spor Dairesi olarak esas göreviniz olan gençlere hizmet için spor alanlarını iyileştirmek ve yapmak işiniz olduğunu unutmamanızda fayda var.
 
 
Sn. Bengü Topaloğlu, İstanbul’da uzaktan milletvekilimiz Sayın Hüseyin Özgürgün’le buluşmuşsunuz. Hayırdır mevzu neydi? Parti meselesi mi yoksa özel mi?
 
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