Sn. Ersan Saner, hükümet ortaklarınızdan YDP erken seçim tarihi ile ilgili Ocak 2022’yi dile getirdi. Acaba hükümetin büyük ortağı olarak kurultay sonrasında bir erken seçime hazırlanabilecek misiniz?



Sn. Koral Çağman, geçtiğimiz haftanın son günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinizden istifa ettiğiniz bir anda medyaya düşmüştü. Ancak bugün itibariyle görevinizin başındasınız. Acaba istifanızı geri aldıracak bir gelişme mi yaşandı?



Sn. Fikri Ataoğlu, turizm ve seyahat acenteleri çalışanları verilen destek sözünün bugüne kadar yerine getirilmediğini açıkladı. Bizce bu konuya bir ağırlık vermenizde fayda var. Zira acenteler ülke turizmi için önemli bir zincir.



Sn. Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılında ülkeye gelecek olan üniversite öğrencileri için bir aşılama kampanyası veya benzeri bir uygulama yapılması planlanıyor mu?



Sn. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz hafta Pfizer/Biontech yöneticisi Uğur Şahin’e aşı konusunda gönderdiğiniz mektuba acaba bir cevap geldi mi? İnşallah beklentileriniz boşa çıkmaz.



Sn. Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye sınırları içerisinde yol kenarlarında yapılan çöp toplama etkinliği sonrasında çöplerin toplanıp içine konulduğu siyah poşetler toplanılmamış. Acaba bu konuda belediyeniz mi yoksa Çevre Dairesi mi sorumlu?

