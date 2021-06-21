Sn. Dursun Oğuz, anlaşılan Maliye kasası son günlerde dolmaya başladı. Zira birçok sektör ödenmeye başlandı. Ancak müteahhitler halen ödeme almadığı için şikayetçiler. Onların da ödemelerini yapmanızda fayda var.



Sn. Resmiye Canaltay, Lefkoşa – Girne çevre yolunda son aşamaya gelindiği görülüyor. Ancak Haspolat – Hamitköy arasında yapılmaya çalışılan bağlantı nasıl olacak çok merak ediliyor.



Sn. Erhan Arıklı, aldığımız haberlere göre bugün yine akaryakıta zam yapmak için hazırlanıyormuşsunuz. İnşallah yapılmaz ama, yapılacak olursa da insaflı bir zam yapılır. Zira vatandaş zamlardan dolayı perişan.



Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir demeçte kurultaydaki rakibinizin sizi yolda bıraktığını ifade ettiniz. Bu açıklamanız çok düşündürücü. Anlaşılan önümüzdeki kurultayda çok farklı bir çekişme yaşanacak.



Sn. Tufan Erhürman, parti olarak artık daha aktif muhalefet yapma zamanı geldi. Zira halk muhalefetin tam olarak görev yapmadığını dile getiriyor.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, bu aralar rahatlamak için kendinizi denize vermişsiniz. Yakaladığınız balıkları yemek mi yoksa tutmak mı daha çok size zevk veriyor?

