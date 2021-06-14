

Sn. Ersan Saner, yasa ve tüzükleri hiçe sayarak seçim tarihi için hükümet olarak Ad-Hoc komite kurmanız sonrasında muhalefet bunu mahkemeye taşıdı. Keşke bir ara formül bulsaydınız.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz haftalarda alınan sütlerden üretilen hellimlerin ihtiyaçlı kişiler dağıtılması yönünde ürettiğiniz karar yanlış yorumlanmış olsa gerek. Zira bazı ilçe başkanlarınız ev ev dolaşarak hellim dağıtıyormuş.





Sn. Resmiye Canaltay, köy yollarının tamiri için hazırlanan projeler kapsamında 2 yıl içinde 300 km yol yapımı öngörülüyor. İnşallah bu yolların yapımı için yerli müteahhitler de görev alır.





Sn. Erhan Arıklı, son günlerdeki söylemleriniz oldukça tepki çekmekte. Zira faşist söylemler sizin makamınıza yakışmayan söylemler. Bir devlet kurumunun aldığı karara karşı söyleminiz hoş değil.





Sn. Hasan Sertoğlu, EURO 2020 turnuvasının 2. gününde Danimarka futbolcusu Eriksen’in yaşadığı kalp krizi dünyada ve ülkemizde futbol sahalarında sağlıkçıların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle sağlıkçılar için bir eğitim verilmesi şart.





Sn. Mehmet Harmancı, haftaya resmi açılışı yapılacak olan yeni açık pazar alanı için tanıtım gezileriniz herhalde tamamlandı. Bu arada Açık Pazarcılar Birliği ile yeniden görüşmenizde fayda var.

