Sn. Mustafa Akıncı, dün ülkemize günü birlik bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle olan randevusunu son dakika iptal etmiş. Acaba bu iptalin sebebi neydi?





Sn. Fikri Ataoğlu, Gazimağusa bölgesinde denizde görülen müsilaj benzeri görüntüleri bölgede endişe yarattı. Umarız böyle bir tehlike yaşanmaz. Ancak şekilde çevreyi kirletmeyle bu kaçınılmaz sanki.





Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Meclis’te yaptığınız konuşmada gelecek haftadan itibaren yapılacak olan programla tüm öğretmenlerin aşılanacağını açıkladınız. Eğer bu gerçekleşirse ülkede yeni eğitim yılı yüz yüze başlayabilecek herhalde.





Sn. Dursun Oğuz, sektörlerin yavaş yavaş hareketlenmesiyle birlikte Maliye’nin de kasasına herhalde para girmeye başlamıştır. Bu arada partilere katkı payı ödemeleri ne zaman yapılacak?





Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz hafta Güzelyurt’ta Eroza Tatil Köyüne gelip genel sekreter yardımcınız Mehmet Emin Yılmaz’ı ziyaret edip, yediniz içtiniz ve sonra da Ankara’ya gittiniz. Yani iyi bir moral aldınız.





Sn. Hasan Sertoğlu, herkes tarafından sevilen ve iyiliksever bir kişi olarak bilinen babanız Mahmut beyin vefatı herkesi derinden üzdü. Başınız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.

