Sn. Ünal Üstel, dün yaptığınız açıklamalarda, ülke olarak sanki pandemi bitmiş gibi rehavet içinde olduğumuzu söyleyerek uyarıda bulundunuz. Çok iyi bir tespit yaptınız. Ancak bunda sorumlular biraz da siyasetçilerde sanırız.





Sn. Olgun Amcaoğlu, pandemi koşulları nedeniyle ülkemizde okullarda yüz yüze eğitimi başlatmazken, Türkiye’de yapılacak olan kamplara 3 bin 750 öğrenci göndermek biraz söylemle eyleme ters düşen hareketler sanki. Zira Türkiye’de yeni vaka sayıları her gün 6 binlerin üzerinde iken öğrencileri oraya göndermek pek mantıklı değil.





Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek konusunda son günlerde yaptığınız açıklamalar sizi daha çok zor duruma düşürüyormuş. Bunun için bu konuda daha fazla açıklama yapaktan kaçınınız bizce.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, dün bir TV kanalına yaptığınız açıklamada tüm fahri temsilcileri görevden alabileceğinizi söylemişsiniz. Bizce de çok yerinde bir karar olur. Zira bu dış temsilciliklerin ülkemize ne kadar fayda sağladığı meçhul.





Sn. Emrah Yeşilırmak, uzun yıllar sonra bölgenizdeki birçok köy yolunun yeniden yapımı için Türkiye’den gelen müteahhit firmanın işe başlaması sizi oldukça mutlu etti. Ama ülkemiz müteahhitlerinin bu konudan rahatsızlığı sert bir eyleme dönüşeceğe benziyor.





Sn. Cemal Özyiğit, muhalefetin diğer iki partisi oldukça hareketli günler geçiriyor. Bu konuda TDP de biraz hareketlenmesi gerek. AD-Hoc komite ile başlatılan süreç benzeri adımlarla sürmeli.

