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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersin Tatar, seçileli yaklaşık 8 ay oldu. Yani seçimler biteli 8 ay ancak birçok medya kuruluşu partinizden seçim ilanlarının bedelini alamamış. Bu konuda bir uyarı yapıp ödeme yapılmasını sağlamanızda fayda var.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, anlaşılan o ki bu yıl dünya borsasında tahıl fiyatları ülkeye arpa ve buğday ithalini zorlaştıracak gibi. Zira ülkede 1 ay önce açıkladığınız zahire fiyatlarını dün yeniden yükseltmeniz buna işaret.
 
Sn. Erhan Arıklı, gerek şu anki şekliyle elektrik üretiminin gerekse gazla elektrik üretimin ülkemiz için ekonomik olmadığını söylediniz. Ancak güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de teşvikinden vazgeçildi. Ne yapmaya
çalışıldığını biz pek anlamadık.
 
Sn. Türel Özer Öksüzoğlu, KKTC İstatistik Kurumu olarak son zamanlarda alt yapınızın güçlendirilmesi için yaptığınız çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda TÜİK’in de desteğini alarak kurumu ileriye taşıyacağınızdan eminiz. Kolay gelsin.
 
Sn. Tufan Erhürman, parti olarak önümüzdeki seçimler için çalışmalara erken başlamışsınız. Anlaşılan parti olarak erken bir seçimin kaçınılmaz olduğuna inanıyorsunuz. Yolunuz  açık olsun.
 
Sn. Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis ile Lefkoşa’nın kuzeyinde gezinti yaparak onu bilgilendirmişsiniz. Bu arada acaba yerli dondurmamızdan da tattırdınız mı?
 
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