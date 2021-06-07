Sn. Ersan Saner, kurultay çalışmalarına başladığınız dikkatlerden kaçmıyor. Zira her hafta sonu birkaç belediyeye ziyaretler gerçekleştiriyormuşsunuz. Kolay gelsin…



Sn. Fikri Ataoğlu, turizmciler geçişler başlarken Kıbrıs dışından gelecek turistlere uygulanacak giriş prosedürünün turist getirmeyi zorlaştırdığını iddia ediyorlar. Bu konuda yeniden bir düzenleme yapılması şart…



Sn. Olgun Amcaoğlu, bu hafta itibariyle gerek ilköğretimde gerekse orta eğitimde dönemin sonuna gelinmiş olacak. Ancak bu yıl kayıp bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Umarız Eylül’de yüz yüze eğitim için çalışmalar başlar…



Sn. Hasan Taçoy, partinizin yapılacak olan kurultayı için başta Lefkoşa olmak üzere birçok bölgede sempatizanlarınızla harıl harıl çalışıyormuşsunuz. Anlaşılan bu sefer geri adım atmayacaksınız…



Sn. Orhan Tolun, turizmciler ve seyahat acenteleri olarak kapıların açılmasından dolayı pek memnun olmadığınız anlaşılıyor. Ancak biraz daha sabır göstermenizde fayda var…



Sn. Hasan Sertoğlu, ezici bir oy farkı ile 4 yıl daha ülke futbolunu yönetmek için görevlendirildiniz. Sizi kutluyoruz. Umarız yeni ekibinizle ülke futbolunu dışa açmayı başarabilirsiniz…

