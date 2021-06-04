Sn. Ersan Saner, yaklaşık 460 gün sonra bugün karşılıklı geçişlere açılacak olan sınır kapıları inşallah ekonomimize önemli bir getiri sağlayacak. Zira Euro’nun yüksek olması Rumları ülkemizden alışverişe yönlendirecektir. Bunun için geçişlerde kolaylık yapılması bizce önemli.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, hayvancıların taleplerine karşılık yaptığınız öneriler inşallah Hayvancılar Birliği üyeleri tarafından onay alır ve eylem sona erer. Zira Lefkoşa’daki trafik çilesi vatandaşı bezdiriyor.





Sn. Fikri Ataoğlu, turizm sektöründen temsilcilerin hükümetten talepleri arasında bulunan Türkiye’den gelecek çift aşılı kişilerin serbestçe ülkeye giriş yapmaları herhalde sizin de isteğiniz. Ancak bu toplum sağlığı açısından biraz riskli bir durum.





Sn. Ünal Üstel, Başbakan Saner Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada en fazla bulaşın yeme-içme sektöründe olduğunu söyledi. Ancak bizim bildiğimiz en fazla bulaş aile ve komşuluk ilişkilerindeydi. Acaba hangisi doğru?





Sn. Kudret Özersay, dün yaptığınız bir paylaşımınızda bugün kapıların yeniden açılmasıyla bir izdiham olabileceğine dikkat çektiniz. Uyarınız çok yerinde, inşallah dikkate alınır. Özellikle Güney’den Kuzey’e geçişlerde bir izdiham olması muhtemel.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, 1 Haziran Çocuk Günü nedeniyle yaptığınız video chalenge’de halen daha 20’lik futbolcular kadar esnek olduğunuzu gösterdiniz. Bu kadar fit olmanızın sebebi nedir? Herhalde sporunuzu aksatmıyorsunuz.

