Sn. Ersin Tatar, kapıların yeniden açılması konusunda nihayet uzlaşıya varılmış. Umarız Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçişlerde özellikle turistler için Rum tarafı zorluklar çıkarmaz…



Sn. Ersan Saner, hükümetinizin göreve başlayalı 6 ayı geçmesine karşın halen daha kendi içinizde koordine olamadığınız dikkatlerden kaçmıyor. Bu koordinesizliğin sebebi nedir?



Sn. Erhan Arıklı, futbolun yeniden başlaması için gereken maddi katkının sağlanması konusunda Futbol Federasyonu’na garanti vermişsiniz. Geçen yıl kulüplere verilecek olan maddi destek bu sezon verilirse kulüpler rahat bir nefes alacak…



Sn. Kutlu Evren, anlaşılan o ki İçişleri Bakanlığı içinde iyi bir denetim mekanizması şart. Zira yapılmak istenenler Bakanlığınıza oldukça zarar veriyor…



Sn. Suphi Coşkun, Dipkarpaz halkıyla Cuma günü bir eylem kararı almışsınız. Umarız sesinizi duyan olur. Zira bu aralar yetkililer üç maymunu oynamakta…



Sn. Evren Mannaş, Hamitköy Kulübü olarak yeni sezon hazırlıklarına aybaşı itibariyle başlamışsınız. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon geçirmeniz dileğiyle. Hayırlısı olsun.

