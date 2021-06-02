Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Cimnastik Federasyonu ile yapmış olduğunuz protokol ile ülke gençliğine gerçekten de çok önemli bir katkı yaptınız. Zira cimnastik tüm spor dallarının başlangıç noktasıdır.



Sn. Koral Çağman, Emeklilik Yasası ile ilgili yapılması düşünülen değişiklik umarız emekliliği gelmiş gerek memur gerekse özel sektör çalışanlarında sıkıntı yaratmaz.



Sn. Ünal Üstel, anlaşılan ayağınızdaki menüsküs problemi sizi uzun bir süre daha zorlayacak. Zira ameliyat sonrasında birçok kişi koltuk değneksiz dolaşırken siz koltuk değneğinizi elinizden düşürmüyorsunuz. Tekrardan geçmiş olsun…



Sn. Dursun Oğuz, Maliye’nin kasasında para olmamasına karşın gerek emekli gerekse memurun maaşını zamanında ödemek için çalışıyorsunuz. Ancak unutmayın ki toplumun diğer kesimleri de destek bekliyor. Kolay gelsin.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşılan UBP’nin eski gücü kalmadı. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden neredeyse 8 ay geçmesine karşın halen medyaya olan reklam ücretlerinizi ödeyememişsiniz. Üyelerinizden aidat almayı denemenizde fayda var.



Sn. İrfan Suat Günsel, Dünya Bilim İnsanı ve Üniversitesi Sıralamasında KKTC’nin en üretken 50 bilim insanında 28’ü YDÜ, 3 tanesi ise Girne Üniversitesi’nden olması herhalde sizi oldukça gururlandırmış olsa gerek.



