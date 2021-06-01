

Sn. Ersin Tatar, Güney’deki seçimde Anastasiadis’in partisi DİSİ ilk parti olmasına karşın daha önceki gücünü kaybetti. Çıkan sonuç tıpkı bizdeki seçimlerin benzeri bir sonucu gibi değil mi?





Sn. Ersan Saner, Güney Kıbrıs’taki seçimlerde meclise giren aşırı milliyetçi ELAM milletvekili yüzde yüz arttığı için bir çözümün zor olacağını ifade ettiniz. Ancak genele baktığınızda kazanan milletvekillerinin çoğunluğu Federal Kıbrıs ve barış isteyenler.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir yandan hayvancılar eylem yaparak haklarını istiyor. Öte yandan Çiftçiler Birliği arpa alımlarını durduruyor. Anlaşılan hem hayvancı hem de çiftçi sizi koltuğunuzdan etmeye kararlılar.





Sn. Kutlu Evren, Meclis’te yaptığınız konuşmada hükümet olarak sadece 2 bin 500 kişiyi vatandaş yaptığınızı açıkladınız. Bu arada çete konusunun üzerine gitmenizde fayda var.



Sn. Ayten Gazi, oğlunuz Erten Gazi’nin takımı Anadolu Efes’in Euroleague şampiyonu olması sizi olduğu kadar Kıbrıslı Türkleri çok gururlandırdı. Umarız bu başarılarının devamı gelir ve göğsümüzü kabartmaya devam eder.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, bahçenizde tavuk kümesi önündeki ağlara takılan kara yılanı ellerinizle yakalayarak onu özgürlüğüne kavuşturmanız takdir topladı. Yalnız bu cesareti nereden bulduğunuzu çok merak ediyoruz.

