Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkenin en büyük tahıl ambarı olarak anılan Mesarya’da yaşanan kuraklık arpa ve buğday ihtiyacını artıracağa benziyor. Buna karşın geçtiğimiz gün açıklanan tahıl fiyatları Güney’deki fiyatların altında. Bu nedenle özellikle arpanın Güney’e kaçırılacağı iddialı var.



Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı bilgisi dahilinde şu anda ülkemizde kaç tane tarikat veya dergah bulunduğu konusunda vatandaşlardan sorular soruluyor. Bizden aktarması.



Sn. Fikri Ataoğlu, özellikle yurtdışından ülkemize gelip tatil yapmak isteyen birçok Kıbrıslı Türk kapılarda karşılıklı geçişlerin yeniden başlamasını bekliyormuş. Umarız Bakanlık olarak bu konuda gerekli talimatı verdiniz.



Sn. Ünal Üstel, yapılan test sayısı ve temaslı takibi konusunda Sağlık Bakanlığı olarak oldukça iyi bir izlenim bırakırken, aşılanmanın halen toplumun yarısına ulaşamaması kötü not olarak karnenize yazılıyormuş.





Sn. Ceren Oygar, ülkemizde yapılan AstraZeneca aşılarında şu ana kadar kaç kişide büyük bir yan etki görüldü? Güney komşumuzda son olarak bir İngiliz de daha yan etki görülmesi tedirginliğe yol açmış.





Sn. Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonu olarak yeniden parkede heyecanı başlatmanız çok güzel oldu. İnşallah bir sorun yaşanmadan sezon tamamlanır.





