Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınız bünyesindeki Çevre Dairesi birçok bölgede temizlik kampanyası başlatmış. İyi de etti. Ancak bizce temizlik yerine ülkeyi kirletenleri tespit edip cezalandırmak en iyisi.



Sn. Erhan Arıklı, futbolda yeni sezonun ilk maçının Taksim Sahası’nda oynanacağı konusundaki açıklamanız oldukça şaşırtıcı. Zira Taksim Sahasının şu anda atıl durumda olduğunu göz önüne alırsak bu imkansız gibi bir durum.





Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı ile Kamu-İş arasında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri önemli bir adım. Zira birçok eski Maliye Bakanı bunu görmezden gelmişti.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partinizin idari ve mali konularında göreve gelir gelmez aldığınız bilgiler herhalde yeterli değil. Zira son seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine karşın halen ödeme yapılmayan medya kurumları varmış.





Sn. Cemal Özyiğit, TDP olarak Meclise sunduğunuz ‘Ev içi Şiddeti Önleme Yasası’ ile ilgili önceki gün ivedilik alınması oldukça önemli. Bu ve benzeri insan hayatına dokunan yasaların bir an önce yasallaşması dileğiyle kolay gelsin.



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu bünyesinde oluşturulan karga avlama ekipleri Mayıs ayının ilk haftasından itibaren avlanmaya başlamış. İnşallah karga gibi zararlı hayvanların yanında diğer av hayvanları da avlanmıyor