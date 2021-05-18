Sn. Ersan Saner, hükümet ortağınız YDP’deki çalkantı hükümetinize nasıl bir etki edecek? Umarız bu süreç sonunda yeni bir hükümet krizi yaşanmaz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, siz de biliyorsunuz ki devletin alacağı süt ürünüyle hayvancı ve süt imalatçılarının sıkıntıları çözülemeyecektir. Esas yapılması gereken dışarıya pazarlamaktır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak yılsonu sınavlarının online yapılmasını bildirmeniz sonrasında birçok okulda öğretmenler sınav hazırlığına girerken bazı öğretmenler ise sınav yerine dönem ödevleri vermeye başlamış.



Sn. Erhan Arıklı, partiniz milletvekili Bertan Zaroğlu’nun partiden istifası an meselesi. Onun partiden ayrılması sonrasında birçok üyenin de partiden ayrılacağı konuşuluyor. Allah size kolaylık versin.





Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak hayatını kaybeden eski futbolcu ve antrenör Özkan Aşardağ için keşke bir tören düzenleseydiniz.





Sn. Çiğdem Aydın, yıllardır emek verdiğiniz ve ekran yüzü olduğunuz Diyalog TV’den istifa ettiğinizi öğrendik. Hayırdır bu ani kararın sebebi ne? Yoksa daha iyi bir teklif mi aldınız? Hayırlısı olsun.

