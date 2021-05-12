Sn. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı olarak gerek karantinada bileklik uygulaması gerekse evde karantina uygulaması konusunda müsamaha göstermeme konusunda elinizden geleni yapıyorsunuz. Ancak insanlar yeterince duyarlı değiller.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’nde gerçekleşen görüşmede herhalde kuraklık için dönüm başına nasıl bir fiyat belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunmuşsunuzdur. Umarız arada çok büyük farklar yoktur.





Sn. Erhan Arıklı, Ekonomi Bakanlığı olarak Kıb-Tek’le zaman öldürmek yerine ekonominin canlanması için ne yapılabilir konusuna odaklanmanızda fayda var.





Sn. Dursun Oğuz, Maliye olarak bu aralık sadece memur ve ek mesai ödemesi yapıyorsunuz diye vatandaşların sitemleri var. Özel sektör için ödeme yapılmıyor mu?





Sn. Erhan Raif, Türk Bankası olarak başlatmayı planladığınız yeni projeniz T-Gate ile inşallah teknoloji ihracıyla dünyaya açılma şansını elde ederiz. Kolay gelsin.



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak kamudaki yaz mesai saatleri konusunda yaptığınız çağrıya katılmamak mümkün değil. Zira kamuda yaz mesaisi ile birlikte saat 13.00 sonrasında bir çalışan görmek mümkün değil