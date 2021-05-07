Sn. Ersan Saner, gazeteci Aytuğ Türkkan’ın testinin pozitif çıkması sonrasında son olarak sizinle program yaptığı için siz de karantinaya girdiniz. Geçmiş olsun. Umarız Covid-19’a yakalanmadan bu süreci atlatırsınız.





Sn. Olgun Amcaoğlu, orta dereceli okullarda normal eğitim yılının ders kesimi için neredeyse 1 haftalık bir süre kaldı. Ancak öğrencilerin sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı belirsizliği sürüyor. Bunu artık sonuçlandırmakta fayda var.





Sn. Ünal Üstel, aşılar konusunda toplumda duyarlılık olduğu son AstraZeneca aşısının çağrısıyla ortaya çıktı. Umarız kısa süre içinde ülkede aşılanma oranını nüfusun yarısına çıkarmayı başarırsınız.





Sn. Zeki Çeler, İş Yasası ile ilgili yapılmak istenen değişikliğe karşı yaptığınız Meclis konuşması umarız dikkate alınır. Parti olarak tavrınızı ilk günden belirlemeniz sizlere olumlu bir geri dönüş olacaktır.



Sn. Mehmet Ali Talat, siz de Aytuğ Türkkan’la program yaptığınız için karantinaya alınanlar arasındaymışsınız. Acaba aşı olmuş muydunuz? Geçmiş olsun.



Sn. Ali Karavezirler, uzun zamandır sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Bu arada bölgenizde başta anayol güzergahları olmak üzere köylerde de yaptırdığı peyzaj çalışmaları büyük takdir topluyormuş. Kolay gelsin.



