

Sn. Ersan Saner, dün bir Tv programında Ramazan Bayramı ile ilgili yaptığınız açıklama kafalarda karışıklık yarattı. Tatil planları yapanlar ne yapacaklarına karar veremediler.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dünkü Ankara ziyaretinizde Sayın Fuat Oktay ve Bekir Pakdemirli’yle tarımsal su projesi yanında başka hangi konuları masaya yatırdınız? Kuraklık nedeniyle yaşanabilecek arpa sıkıntısı için de bir çalışma yaptınız herhalde.





Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak kasanızın boş olduğundan yakınmanıza karşın ödemeleri aksatmamaya çalışmanız takdir topluyor. Anlaşılan borçlanmaya devam ediliyor.





Sn. Resmiye Canaltay, anayollar başta olmak köy yolları dahi tel tel dökülmeye başladı. Yollarda yarılmalar ve çukurlar daha fazla büyümeden bir yenileme çalışması yapılarak tamirat başlamalı.





Sn. Şevket Derindağ, verdiğiniz röportajda ülke olarak trafik kültürümüzün zayıf olduğunu söylediniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki son zamanlarda yaşanan trafik kazalarının çoğunluğu yabancılar tarafından yapılıyor.





Sn. Tigin Kişmir, ülkemiz sporunda şu anda en fazla ilgi gören spor dalı olan Ralli’nin çıtasının yükselmesi için çalıştığınızı ifade ediyorsunuz. Bu yıl özellikle dış basının da takip ettiği yarışlar inşallah dışa açılmanıza kapı açar.

