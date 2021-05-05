Sn. Ersan Saner, ülkede sadece turizm taşımacıları değil birçok sektör destek bekliyor. Özellikle turizmciler için bıçak kemiğe dayanmış durumda.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı’na bağlı Genel tarım Sigortası’nın başlattığı kuraklık değerlendirme çalışmalarının ilk verilerine göre ülkenin ne kadarlık bir bölümünde tam kuraklık var?





Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede ilk ve orta eğitimde online derslerle dönemin sonuna gelindi. Ancak halen birçok bölgede internet alt yapısının kötü olması nedeniyle birçok öğrenci ve öğretmen sıkıntı yaşıyormuş. Buna bir çözüm bulmanız şart.





Sn. Enis Elagöz, geçtiğimiz günlerde Telekomünikasyon Dairesi olarak yüksek hızlı internet için denemeler yaptığınızı paylaştınız. Acaba bu ülke genelinde uygulanabilir bir hız mı?



Sn. Tekin Birinci, dün resmi başvurunuzu yeniden yaparak Futbol Federasyonluğu başkanlığına başvurmuşsunuz. Bu arada sayın Sertoğlu’nun adaylığına itiraz etmişsiniz. Anlaşılan her yönüyle bu olaya sarıldınız.





Sn. Dr. Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı olarak geçtiğimiz gün yaptığınız duyuruda AstraZeneca aşısı olmak isteyenlerin randevusuz aşı olacağını belirttiniz. Ancak dün aşı olmaya gidenlere randevu verilmiş. Vatandaşlar ‘bu ne perhiz, bu ne lahana’ diyorlar.

