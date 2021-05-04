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Sn. Fikri Ataoğlu, kapalı turizm denemesinde şu ana kadar büyük bir sorun karşılaşılmaması ilerleyen günler için olumlu bir sinyal. Bu arada restorancılar açılıp-kapanma saatlerinin uzatılmasını istiyor. Bu konuda nasıl bir çalışma var?
 
 
Sn. Ünal Üstel, bugün itibariyle AstraZeneca aşısı olmak isteyen 40 yaş üzeri kişilerin randevusuz üç bölgedeki Devlet Hastanesi’nde aşıyı yaptırabileceğinizi duyurdunuz. Anlaşılan halkımız AstraZeneca aşısı konusunda tedirgin olduğu için bu aşıyı yaptırmayı istemedi.
 
 
Sn. Koral Çağman, son günlerde iş kazalarında yine bir artış yaşanmakta. Bunun nedeni herhalde çalışma alanlarında yeterli tedbirlerin alınmaması olsa gerek. Bu nedenle denetimleri artırmanızda fayda var.
 
 
Sn. Resmiye Canaltay, ülkemizde yollarımız kadar önemli bir gereksinim olan hızlı internet bağlantıları konusunda Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları ne aşamada? Aldığımız bilgilere göre fiber optik internet bağlantılarında inanılmaz hıza ulaşılmış.
 
Sn. Emrah Yeşilırmak, kış aylarının başında evsiz kalan ve ona kalacağı bir ev sağladığınız Mehmet amcanın ani vefatı sizi ve bölge halkını üzmüş. Allah rahmet eylesin diyoruz.
 
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak son günlerde bölgenize oldukça önemli yatırımların temelleri atılıyor. Gelişen ve büyüyen bir İskele ülkemizin göz bebeği olacak gibi.
 
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