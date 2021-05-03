Sn. Ersan Saner, bu hafta erken seçim tarihi konusunda herhalde son karar verilecek. Parti olarak gelecek yıl Nisan hedefinizi ortaya koyuyorsunuz ancak ardında da bir yerel seçim olacağını unutmamak gerek…



Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’de 20 günlük kapanması bizim ülke turizmi için bir fırsat olabilir. Bayram öncesinde artırılan charter seferleri için talep var mı?



Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den gelen 40 bin doz aşı ile aşılamada durum iyiye gidiyor herhalde? Bu arada bölgelerdeki bilgilendirme toplantılarında edindiğiniz izlenim nedir? Halk aşılara herhalde güveniyor…



Sn. Erhan Arıklı, elektriğe zam yapılmaması için elinizden geleni yaptığınızı açıkladınız. İnşallah bu yaz aylarında okkalı bir zam olmaz ve halkta rahat bir nefes alır. Zira piyasada zaten her şey çok pahallı…



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi bölgesinde artan Covid-19 vakalarının çoğunluğunun gençler olduğu konusunda bölge halkına uyarıda bulundunuz. Bizce uyarmak yerine etkin denetim yapmanızda fayda var…



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde ilkbahar ayı olan Mayıs ayının ilk günlerinde adeta Temmuz sıcaklıklarının yaşanması ilerleyen günlerin daha da sıcak geçeceğinin habercisi mi? Yoksa bu sıcaklıklar düşecek mi dersiniz?

