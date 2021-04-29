Sn. Ünal Üstel, hastanelerde devam eden grev nedeniyle rutin kontrolleri olan veya ilaçları biten hastalar mağdur oluyormuş. Bu konuda artık inisiyatif alma zamanı geldi sanırız.



Sn. Dursun Oğuz, bu ay herhalde Maliye kasasından en fazla para çıkacak olan ay. Ancak şu an için Maliyenin kasasında memuru ödeyecek para yok diye açıkladınız. Umarız bugün yarın Türkiye’den beklediğiniz kaynak aktarımı yapılır.



Sn. Erhan Arıklı, yerli üretimi koruma adına yapılan ithal ürünlerde Fiyat İstikrar Fonu’nu yükseltilmesinin hayatı pahalılaştırdığı iddiası var. Acaba FİF oranı ne kadar yükseltildi?



Sn. Turgay Deniz, siz Ticaret Odası olarak Fiyat İstikrar Fonu oranlarının yükseltilmesinden yana şikayetçi olurken, Sanayi Odası ise bunun yerli üretimi koruma adına önemli bir adım olduğunu söylüyor.





Sn. Hasan Sertoğlu, siz adaylığınızı açıklamanızın ardından kulüpler size destek açıklaması yarışına girmiş gibiler. Anlaşılan herkes şu anki durumdan memnun.



Sn. Suphi Asiltürk, Tüm Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Ramazan ayında da yardımlarınıza devam ediyormuşsunuz. İnşallah ülkemizde okuyan Afrika kökenli öğrencilere de yardım elinizi uzatmışsınızdır.









