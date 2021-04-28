

Sn. Mustafa Akıncı, Türkiye’deki MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin size yönelik sözlerine aynı uslupla karşılık vermemeniz çok yerinde bir karşılık oldu. Zira bu söylemler bir siyasetçiye yakışmayan söylemler.





Sn. Ünal Üstel, ülkemizde dün sabah saatlerinde koronavirüs kaynaklı biri oldukça genç sayılabilecek iki kişiyi kaybetmemiz vatandaşlar arasında üzüntü yarattı. Genç sayılabilecek vatandaşımızın kronik hastalığı olması nedeniyle, kronik hastaların aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.





Sn. Olgun Amcaoğlu, orta eğitimde öğretmenlerin büyük bir bölümü neredeyse konularını tamamlamaya başlamış. Ancak sene sonu için nasıl bir sınav sistemi uygulanacağı belirsizliği hem öğretmenleri hem öğrencileri düşündürüyormuş. Bu konuda bir açıklama yapmanız şart.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçilerin talep ettiği doğrudan gelir desteği primlerinde düzenleme konusunda bir uzlaşı oldu mu? Bu arada hayvancı için yemlik arpa hibesi olacak mı?



Sn. Bülent Dizdarlı, Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olan Tekin Birinci’nin ekibinde yer alan kişilerden biri olarak vizyonunuzu kulüplere anlatmak için aktif olmanız şart.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, tarım sevginizin oldukça büyük olduğunu söylüyorlar. Zira tarım ile ilgili her çeşit uğraşın içinde bulunmaktan zevk alıyormuşsunuz. Bu arada enginarlarınızın verimi nasıl bu yıl?

