Sn. Ersin Tatar, gelecek hafta Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+1 Kıbrıs Konferansı öncesinde yapılan BM açıklamasında konferansa AB’nin davet edilmediği bildirildi. Bu da KKTC ve Türkiye’nin istediğinin bir noktada gerçekleşmesi demek herhalde.





Sn. Dursun Oğuz, mahkemeden hayat pahalılığı ödeneği konusunda olumsuz yanıt alsanız bile kararınızı uygulamaya koyacağınızı açıkladınız. Yani bir yerde hukuku tanımayacaksınız.





Sn. Erhan Arıklı, Bakanlığınızın bünyesindeki Kıb-Tek borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlamış. Dün yapılan kesintiler arasında kardeşinizin oteli de varmış. Umarız bu kesintiler bazı büyük borcu olan işletmelere emsal olur.





Sn. Fikri Ataoğlu, başınız sağolsun. Babanız Aziz Ataoğlu’nun ani vefatı başta siz olmak üzere sevenlerini üzdü. Allah rahmet eylesin diyoruz.





Sn. Tufan Erhürman, parti olarak ‘Barış Ateşi’ etkinliklerine başlayarak ülkede çözüm ve birleşik Kıbrıs istencini uyandırmaya çalışıyorsunuz. Ancak ilgi sanki düşük gibi.





Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak, belediye sınırları içindeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da süslenen Land Rover araçla gezerek kutlayacakmışsınız. Kolay gelsin.



