Sn. Ersan Saner, hükümet partileri olarak erken seçim tarihini Nisan 2022 olarak düşünüyorsunuz ancak bu tarih ülkeyi kilitleyebilir. Zira Haziran 2022’de de bir yerel seçim yapılacak.





Sn. Koral Çağman, KTAMS tarafından hazırlanan rapora göre, ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık net asgari ücretin çok üzerinde. Bu nedenle asgari ücret için kriterlerin yeniden belirlenmesi şart oldu.



Sn. Olgun Amcaoğlu, 12. Sınıf öğrencilerin mezun olabilmeleri için sınavlara katılabilmesi adına PCR testi yaptırarak sınava katılmaları planlandı. Acaba diğer sınıflarda sınavlar nasıl yapılacak? Bu arada öğretmenlerin aşılanması konusunu konuşmanızda fayda var.



Sn. Nidai Güngördü, Girne bölgesinde vakaların yeniden artışa geçmesi bölge halkında tedirginlik yaratmış. Belediye olarak etkin denetimler yapmanızda fayda var.



Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz gün UEFA’nın yaptığı genel kurul toplantılarında keşke ülkemizden birileri de gözlemci olarak oralarda olsa ve kulis yapsaydı. Bugünler bizce ülkemiz gençliği için iyi değerlendirilmeli.



Sn. Engin Halkseven, sonbahar dönemi patatesler halen ambarlarda beklerken, ilkbahar dönemi patatesler piyasaya çıkmaya başladı bile. Acaba ne kadarlık bir ürün üreticinin elinde kaldı?

