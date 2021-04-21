Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’de yapılacak olan 5+1 görüşmelerinde her iki tarafında kendi tezlerini savunması halinde iplerin kopacağı öngörüsü gerçekleşirse, KKTC olarak nasıl bir yol çizilecek?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, kuraklık çalışmaları başladığına göre, ilk belirlemelere göre ne kadarlık bir alanda tam kuraklık yaşandı? Bu arada Çiftçiler Birliği’nin talep ettiği tohumluk arpa ve buğday toplama konusunda TÜK’ü güçlendirmek için adım atılması şart. Umarız bu yönde de bir çalışma yapılıyor.





Sn. Fikri Ataoğlu, Mayıs ayında turizm için daha fazla açılım konusunda adım atmak için çalışmalar yapıldığını açıkladınız. İnşallah Türkiye dışından turistlerin ülkeye gelmesi için bir girişim yapılıyor.





Sn. Ünal Üstel, neredeyse 1 aydır beklenen 40 bin doz aşı dün itibariyle ülkeye ulaştı. Acaba yeni gelen aşılarla kaç yaş grubu aşılamalar yapılacak? Yoksa öncelik öğretmenler ile turizm çalışanları mı olacak?





Sn. Zeki Çeler, sizin dediğiniz gibi Nisan 2022 tarihinde erken seçim yapılması gerçekten de ülkemizi kilitleyecek. Zira Haziran’da ise yerel seçimler olacağına göre 6 ay ülkede kamu alanında bir çivi çakılamayacak.





Sn. Bayar Piskobulu, Doğan Türk Birliği kulübünün yıllardır hayalini kurduğu tesisleşme konusunda dün nihayet ilk adımı atarak çalışmalara başlamışsınız. Hayırlısı olsun. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak gelir getirmeye başlar.

