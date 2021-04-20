Sn. Ersan Saner, muhalefet partileri iktidar partilerinin erken seçimden korktuğunu ifade ederek bu konuda beyanat veriyorlar. Buna karşılık bir cevap vermenizde fayda var.





Sn. Erhan Arıklı, partinizde başkanlık seçimleri geride kalmasına karşın halen daha gerginlik azalmışa benzemiyor. Bertan Zaroğlu’nun odasına çilingirle girildiği haberleri yalan da olsa bu gerginliğin partinizde var olduğunu gösteriyor.





Sn. Resmiye Canaltay, basın sorumlunuz Osman Kalfaoğlu, bize ulaşarak dünkü sayfamızda vatandaşlarımızın sorduğu charter seferlerin haftada mı yoksa günde mi 4 sefer sorusuna yanıt verdi. Anlaşılan o ki dün normal tarifeli seferlerle birlikte bir yoğunluk oldu.





Sn. Erek Çağatay, siz ve eşinizin Covid-19 testlerinizin pozitif çıkması sonrasında siyasiler arasında tedirginlik hat safhaya çıktı. Geçmiş olsun, bu illetin nereden nasıl geleceği belli olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.





Sn. Emine Dizdarlı, pandemiye rağmen 2020 yılında Ombudsmanlığa başvurular hız kesmemiş. Anlaşılan o ki vatandaşın canı devletten dolayı oldukça yanmaya başladı.





Sn. Mustafa Naimoğluları, son günlerde giderek artan süt fazlalığı nedeniyle yaşanan sıkıntı konusunda Bakanlık ve SÜTEK’le yapılan görüşmelerden bir sonuç alabildiniz mi?



