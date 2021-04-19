Sn. Ersin Tatar, siz iki eşit egemen devlet olarak bir çözümden bahsediyorsunuz, ancak egemen bir devlet isek bizim bağımsız yargımıza kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor değil mi? Bunun için bizce Türkiye’ye gerekli telkinde bulunmanız şart.



Sn. Dursun Oğuz, verdiğiniz röportajda yaptığınız açıklamalarda cek-cak kullandığınız görülüyor. Artık vatandaş cek-caklar yerine icraat bekliyor. Bunun içinde yapılması gerekenler bir an önce hayata geçmeli.



Sn. Resmiye Canaltay, vatandaşlarımız ülkeye geçtiğimiz günlerde başlatılan charter seferler haftada 4 sefer mi olacak, yoksa günde dört mü diye soruyorlar. Zira vatandaşlarımız dün sabah saatlerinde 4 uçak ülkeye geldiğini iddia ettiler.



Sn. Ahmet Latif, anlaşılan o ki yaptığınız çalışmalar bölgenizde birilerinin hoşuna gitmiyor. Yaşanan son olay sonrasında mahkemelik olmanız oldukça üzücü.



Sn. Güven Bengihan, testinizin pozitif olması nedeniyle bazı kişilerin sevindiğini ifade ettiniz. Anlaşılan bazı kişiler sizin sendikacı kimliğinizden dolayı hoşnut değiller.



Sn. Tekin Birinci, yaklaşan Futbol Federasyonu Genel Kurulu için çalışmalarınız nasıl gidiyor? Herhalde süper lig ve 1. Lig takımlarının başkan veya yöneticileriyle temaslarınızı artırdınız. Biliyorsunuz ki son sözü Federasyon üyeleri kulüpler söyleyecek…



