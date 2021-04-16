Sn. Ersan Saner, Türkiye ve Türk dili konuşan ülkelerin futbolda işbirliği protokolü imzaladılar. Ancak Türk dili konuşan bizler yine bu işbirliği protokolünün dışında kaldık. Bununla ilgili bir girişim yapmanızda fayda var.



Sn. Ünal Üstel, test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısı da artmakta olduğu gözden kaçmıyor. Anlaşılan o ki ülkede bulaşıcılığı iki kat artan bir mutant koronavirüs bulunuyor. Bu konuda ipin ucu kaçmadan bazı önlemler şart gibi.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Çiftçiler Birliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla adeta size isyan edilmesi oldukça dikkat çekiciydi. Anlaşılan çiftçiler için söyledikleriniz onların ağırına gitti.





Sn. Tufan Erhüman, muhalefet partileri olarak siz erken seçim tarihinin 29 Ağustos 2021 olmasını talep ederken, hükümet partileri ise Nisan 2022 tarihini önermiş. Bir uzlaşı olsa iyi olacak. Ancak bir seçim demek büyük bir külfet demek olduğunu da unutmamak gerek.





Sn. Cemil Sarıçizmeli, geçtiğimiz günlerde Mehmetçik bölgesinde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde incelemeye giden Başbakan Saner ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, siz yokmuşsunuz gibi davranarak haberdar edilmemeniz oldukça ilginç. Ne kadar sitem etseniz az.





Sn. Hasan Sertoğlu, önceki gün Türk dili konuşan ülkelerin futbolda işbirliği anlaşması yaparken, bu anlaşmaya KKTC’nin dahil edilmemesi sizi de rahatsız etmiş olsa gerek. Bu konuda bir şikayet mektubu yazmanızı tavsiye ediyoruz.

