Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan 21 üniversitenin rektörlerinin iki devletli egemen eşitliğe dayalı bir çözümü desteklediği açıklamasına bazı üniversite akademisyenleri tepki göstermiş. Bu konuda anlaşılan bir görüş birliği mevcut değil.





Sn. Ersan Saner, erken seçim konusunda tarih olarak Nisan 2022’yi hedef aldığınızı açıkladınız. Ancak Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Tatar’dan boşalan milletvekilliği için bir seçim yapılması şart. Bu konuda muhalefet partileriyle bir uzlaşı yapmanız gerekecek.





Sn. Ünal Üstel, dün aşı için randevu verilen vatandaşlardan bir kısmının randevularına AstraZeneca aşısından dolayı gitmedikleri bilgisi ulaştı. Bu konuda yaşanan tedirginliğin önüne geçmek için vatandaşa güven veren bir açıklama yapmanız gerek.





Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin talep ettiği doğrudan gelir desteğindeki yeni program acaba Maliye’ye ne kadarlık bir külfet getirecek? Bu arada sektörlerde açılımlarla birlikte Maliye’nin gelirlerinde herhalde biraz olsun artış yaşanıyor.





Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak yapmayı planladığınız yeni yatırımları pandemi nedeniyle düşen gelirlerinizden dolayı ertelediğiniz ifade ediliyor. Umarız kısa süre içinde eski günlere dönüş olur.





Sn. Bilge Nalcı, pastacılık alanında aldığınız eğitimle sektörde öncü olduğunuzu ifade ettiğiniz bir röportajda pastalarınızın çok beğenildiğini de belirttiniz. Bu alanda başarınızı umarız yurt dışına da taşırsınız.

