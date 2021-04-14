Sn. Ünal Üstel, Türkiye’nin Libya’ya 150 bin doz aşı gönderme taahhüt etmesi sonrasında gözler size çevrildi. Haftalar önce 40 bin doz aşı daha ülkemize gönderileceği açıklanmasına karşın halen gelmemesi kafaları karıştırdı.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müdürünüz Bünyamin Merhametsiz’in koronavirüs testleri pozitif çıkması sonrasında yakın temaslı olarak izole olmuşsunuz. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz.





Sn. Kutlu Evren, inşaat sektöründe bazı düzenlemeler yapmak için İnşaat Müteahhitleri Birliği’yle işbirliği yapmanız yerinde. İnşallah inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilebilir.





Sn. Aytaç Çaluda, hakkınızda açılan dava ile dokunulmazlığınızın kaldırılması sonrasında dün de yargılanma sürecinin başlamasıyla yurt dışına çıkışınızda durduruldu. İnşallah bu süreç sonrasında sağlığınıza bir şey olmaz.





Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, dün Çiftçiler Birliği üyelerinizle birlikte başlatmış olduğunuz şok eylemler acaba ne kadar daha sürecek? Zira dün doğrudan gelir desteği ödemelerinin 2020 yılı son taksiti ödendi.



Sn. Fırat Deniz, Badminton Federasyonu başkanı olduğunuz günden beridir oldukça güzel işlere imza atmaya devam ediyorsunuz. Son olarak açık hava badminton sahası yapımını da tamamlayarak sporcularınızın açık havada spor yapmasını sağladınız. Devamı gelir inşallah.

