Sn. Ersin Tatar, iki hafta sonra geçekleşecek olan 5+1 Cenevre konferansına Rum tarafı meclisten parti temsilcilerini de götürecek. Acaba siz de ülkemizdeki Meclis’te temsil edilen partilerden temsilci götürecek misiniz?



Sn. Ersan Saner, dün Meclis kürsüsünden yaptığınız açıklamada Cumartesi günleri de kapanabileceğimizin sinyalini verdiniz. Kapanmak yerine bizce denetim artırılması daha mantıklı.



Sn. Dursun Oğuz, dün başlayan evde karantina uygulamasında bileklik kullanımı inşallah büyük bir külfeti devletin üzerinden kaldırırken, vakaların daha da artmasına sebep olmaz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nca onaylanan tüzükle bu eğitim yılının orta eğitimde ölçme ve değerlendirmesi üçe ayrıldı. Bu uygulama sonucunda inşallah öğrenciler haksızlığa uğramaz.



Sn. Erkut Şahali, dün Meclis Genel Kurulu’ndan yaptığınız paylaşımla isyanınızı dile getirdiniz. Bu isyanınızda yerden göğe kadar haklısınız. Ancak bu duruma sadece paylaşım yaparak isyan etmeniz yetmez.





Sn. Ali Alioğlu, narenciye ürünlerinin pazarlanması konusunda bu sezon durum ne? Pandemi nedeniyle pazarda bir sıkıntı olmamıştı umarız.

