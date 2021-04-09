Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de gerçekleştirdiğiniz temaslarda acaba aşı konusunda bir ilerleme kaydedildi mi? Bu arada bileklik uygulaması için artık geri sayıma geçildi. Umarız denetimler de yapılır.





Sn. Kutlu Evren, Yerel Yönetimler Müdürlüğü’ne dünürünüzü atadığınız yönünde eleştiriler almışsınız. Ancak bu mevki içinde en tecrübeli isim o olduğu yönünde Başbakan Saner’in desteğini de aldınız.





Sn. Olgun Amcaoğlu, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bakanlık olarak okullarda bazı faaliyetler yapılmasını istemişsiniz. Ancak çocuk cıvıltısının olmadığı bir 23 Nisan etkinliğinin ne anlamı var ki?





Sn. Cemal Özyiğit, eski bir Eğitim Bakanı ve eğitimci olarak ülkemizde ve dünyada pandemi nedeniyle online olarak devam eden eğitim sürecinde sizce en büyük kayıp nedir? Bu kayıplar nasıl düzelebilir?





Sn. Koral Bozkurt, şirketiniz Northern Construction Ltd. ofis ve şantiyelerindeki pozitif vakalar nedeniyle ofisinize ve şantiyelerinizi tedbir amaçlı kapatmanız çok yerinde bir karar. Her şeyin başı sağlık değil mi?



Sn. Dr. Erol Uçaner, semptomsuz vakaların oldukça fazla olmasının sebebi nedir? Havaların ısınması mı yoksa mutasyona uğrayan virüsün etkinliğini kaybetmemeye başlaması mı?

