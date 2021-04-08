banner583
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
17 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
36 0
 
Motor sporlarında ortaklık zamanı
Motor sporlarında ortaklık zamanı
11 0
Küçük marketler can çekişiyor
Küçük marketler can çekişiyor
16 0
86 0
Güney’de zirve karıştı
Güney’de zirve karıştı
27 0
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
20 0
banner529
banner570

Mesajınız Var

banner476

banner624
Mesajınız Var
banner630
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Türkiye’deki Toprak Mahsülleri Ofisi’ne olan 12 milyon dolarlık borcunun silinmesinin karara bağlanması çok güzel bir haber. Hayırlısı olsun…
 
Sn. Ünal Üstel, vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bu gidişle pandemi otellerinde de yer kalmayacak. Acaba yeniden kapanma söz konusu mu? Bir an önce aşılamanın hızlanması şart oldu…
 
Sn. Erhan Arıklı, Teknecik Santrali için çıkılan akaryakıt ihalesi için verilen teklifler oldukça düşük umarız bu tekliflerde getirilecek akaryakıt santral jeneratörlerine zarar vermez…
 
Sn. Anıl Kaya, dün Cumhurbaşkanımızın gazetemize yaptığı ziyarette sizi de görünce oldukça şaşırdık. Sonradan öğrendik ki Cumhurbaşkanlığına danışmanlık yapıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun…
 
Sn. Ahmet Öztenay, 30 yılı aşkın süre Gazimağusa Belediyesi’ne verdiğiniz hizmet sonrasında meclis üyesi olup dünde asbaşkan olarak seçilmeniz sizi oldukça duygulandırmış diye duyduk. Kolay gelsin…
 
Sn. Serdinç Maypa, dün bir arkadaşınızla birlikte Dr. Küçük Müzesi kapısına bıraktığınız çelenk oldukça anlamlıydı. Siz ve sizin gibi vatandaşlarımız olduğu sürece Dr. Küçük unutulmaz…
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.