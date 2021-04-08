Sn. Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Türkiye’deki Toprak Mahsülleri Ofisi’ne olan 12 milyon dolarlık borcunun silinmesinin karara bağlanması çok güzel bir haber. Hayırlısı olsun…



Sn. Ünal Üstel, vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bu gidişle pandemi otellerinde de yer kalmayacak. Acaba yeniden kapanma söz konusu mu? Bir an önce aşılamanın hızlanması şart oldu…



Sn. Erhan Arıklı, Teknecik Santrali için çıkılan akaryakıt ihalesi için verilen teklifler oldukça düşük umarız bu tekliflerde getirilecek akaryakıt santral jeneratörlerine zarar vermez…



Sn. Anıl Kaya, dün Cumhurbaşkanımızın gazetemize yaptığı ziyarette sizi de görünce oldukça şaşırdık. Sonradan öğrendik ki Cumhurbaşkanlığına danışmanlık yapıyormuşsunuz. Hayırlısı olsun…



Sn. Ahmet Öztenay, 30 yılı aşkın süre Gazimağusa Belediyesi’ne verdiğiniz hizmet sonrasında meclis üyesi olup dünde asbaşkan olarak seçilmeniz sizi oldukça duygulandırmış diye duyduk. Kolay gelsin…



Sn. Serdinç Maypa, dün bir arkadaşınızla birlikte Dr. Küçük Müzesi kapısına bıraktığınız çelenk oldukça anlamlıydı. Siz ve sizin gibi vatandaşlarımız olduğu sürece Dr. Küçük unutulmaz…

