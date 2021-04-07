Sn. Ersan Saner, partinizin cumartesi günü yapacağı genel sekreterlik seçimi öncesinde başka isimleri aday olarak göstermeye çalışırken, Hasipoğlu ile Berova’nın bunu kabul etmemesi işi zora soktu. Umarız kırılma olmadan bu seçim sürecini atlatmayı başarırsınız.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün gittiğiniz Ankara’da Türkiye Tarım Bakanlığı yetkilileriyle yapacağınız görüşmelerde işbirlikleri yanında herhalde hellimin tescili konusu da masaya yatırılacak. Kolay gelsin.





Sn. Ünal Üstel, ev karantinası uygulaması konusunda etkin denetim yapılması şart. Aksi takdirde son günlerde artan pozitif vaka sayısı iki kat artacaktır. Bunun için denetim mekanizmasını devreye sokmanızda fayda var.





Sn. Dursun Oğuz, önceki gün ortaya koyduğunuz rakamlar Maliyenin açılma sonrasında gelirlerinin biraz arttığını ortaya koyuyor. Ancak açık her geçen gün büyümekte. Tasarruf yapmakta fayda var.





Sn. Raif İlker Buran, Kıbrıs adası etrafında son aylarda artan depremlerin sebebini neye bağlayabiliriz? İnşallah bu depremler daha büyüklerin habercileri değildir.



Sn. Berkem Korbay, Futbolcular Derneği olarak ülkemizde futbol oynayan yerli futbolcuların da Türkiye’ye giderek Bölgesel Amatör Liglerde oynamasına nasıl bakıyorsunuz? Bu futbolcuların inşallah kendilerini geliştirebilirler.

