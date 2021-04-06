Sn. Ersin Tatar, son günlerde toplumun gündemine oturan konulardan biri olan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine yapılan eleştiriler konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu arada yaklaşan Cenevre’deki 5+1 konferans için hazırlıklar ne durumda?





Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek konusunda sendikaların size karşı savaş açtığı açıkça görülüyor. Partinizdeki seçim öncesinde iki cephede savaşmanız sizi yoruyor herhalde. Öte yandan bugünlerde hem akaryakıta hem elektriğe zam yapılacağı söylentilerinin doğruluğu nedir? Allah kolaylık versin.





Sn. Fikri Ataoğlu, turizm emekçilerinin isyanları her geçen gün büyüyor. Bu konuda acaba nasıl bir açılım olacak? İlerleyen günlerde dünyada açılımın hızlanmasıyla turizm sektöründe hareketliliğin artması için bizce seyahat acentelerinin de faaliyete geçmesinde fayda var.



Sn. Dursun Oğuz, gerek çiftçi gerekçe hayvancılar Nisan ayında doğrudan gelir desteği ödemesi almayı bekliyormuş. Acaba bu konuda bir tarih verebilir misiniz?



Sn. Faiz Sucuoğlu, dün katıldığınız bir TV programında kurultayda aday olmayacağınız yönündeki söylemleri yalanlayarak kesinlikle aday olacağınızı dile getirdiniz. Umarız, bu kararınız son anda yine değiştirilmez.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Göleti’nin etrafında yürüyüş parkuru oluşturarak bu bölgeye gelen kuşların gözlemini yaptırarak bölgeye ilgiyi artırabilirsiniz. Bununla ilgili bir çalışma yapmanızda fayda var.

