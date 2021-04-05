Sn. Ersan Saner, son günlerde artan yeni vaka sayıları halk arasında ‘acaba yeniden kapanmaya mı gideceğiz?’ endişesi yaratmaya başladı. Bizce kapanma olmaması için etkin denetimler artırılmalı.



Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta AB’den yaklaşık 9 bin 500 doz aşı ülkemize verilirken, neredeyse bir hafta geride kalmasına yeniden aşılama yapıldığı haberini almadık. Halk bir an önce aşılamaların başlamasını istiyor.





Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak Covid-19 pandemisi ile ilgili etkin denetimlerin yapılması konusunda biraz daha inisiyatif almanızda fayda var. Özellikle yerel yönetimleri bu konuda zorlamak gerek.





Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesinde görülen pozitif vakaların ardından Belediye olarak bölge halkını komşu ilişkileri ve maske, mesafe ve hijyen konularında uyarmanız çok yerinde olmuş. İnşallah kısa zamanda bu beladan bölgeniz kurtulur.





Sn. Mutlu Atasayan, UBP parti genel sekreterliği ile ilgili başkan Ersan Saner’den teklif almanıza karşın, diğer iki adayın buna karşı çıkması sonucunda geri adım attığınızı duyduk. Bizce böyle zor bir dönemde ateşten gömleği giymek çok akıllıca bir durum değil.





Sn. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy eski liman bölgesinde yapılmaya çalışılan inşaat çalışmaları ile ilgili kamuoyu yaratma çalışmalarınız başarılı oldu sanırız. Zira birçok sivil toplum örgütünden destek mesajları aldınız.

