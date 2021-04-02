Sn. Ersan Saner, Girne Amerikan Üniversitesi’nden devlete devredilen hastanenin tamamlanması için çıkılan ihalenin son aşamaya gelmişken iptal edilmesini anlamak mümkün değil. İnşallah bunun altından şaibe çıkmaz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, özellikle orta ve doğu Mesarya bölgelerinde yaşanan kuraklık oldukça büyük. Bu konuda Tarım Bakanlığı olarak yaptığınız ilk değerlendirmelerde ne kadarlık bir arazide kuraklık tespit edildi?



Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin içinde yıllardır görev yapan Ziya Emir’in ani istifa kararının altında ne yattığını bilmiyoruz. Ancak bize göre DP’nin kaybedecek tek bir oyu bile olmadığını sizde biliyorsunuz.





Sn. Resmiye Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak Telekomünikasyon alanında önemli bir hizmete imza atınız. Sabit hat telefon görüşmelerini bedava yapmanız oldukça önemli bir gelişme. Ancak bundan daha önemli olan ülkede fiber optik ağı tüm ülkeye yaymak olacaktır.





Sn. Ziya Emir, dün yaptığınız bir duyuru ile yıllardır içinde olduğunuz Demokrat Parti’den dün itibariyle istifa ettiğinizi açıkladınız. Ancak istifa sebebinizin ne olduğunu açıklamamanız dikkat çekici. Acaba bireysel mi yoksa partisel bir kırgınlık mı?





Sn. Güven Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması nedeniyle sendikalar olarak hükümete tepki vermek ve geri adım atmasını sağlamak amacıyla yapacağınız genel grev ve Meclis önündeki eyleme katılımı artırmanızda fayda var. Zira gür bir ses vererek hükümeti geri adım attırabilirsiniz.

