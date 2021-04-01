Sn. Erhan Arıklı, hellim konusunda AB’nin emrivaki yaptığını ifade ettiniz. Anlaşılan bu konuyu pek takip etmediniz. Zira hellim konusunda yıllardır yapılan görüşmeler var. Ve bunun bu şekilde olacağı daha önceden yetkililere iletildi.



Sn. Ünal Üstel, AB’den dün itibariyle yaklaşık 10 bin doz aşı daha gönderildi. Eğer bugün de Türkiye’den 40 bin doz aşı daha gelirse oldukça yüksek bir aşılama daha yapılacak herhalde. İnşallah bu aşılanacak kişiler arasında öğretmenler de yer alır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, özel okullarda yüz yüze eğitimler konusunda yüzde 96 katılım olurken, devlet okullarında katılımın yüzde 15’lerde kalmasını sendikacılığa bağladınız. İlerleyen günlerde sendikacılarla başınız ağrıyacak gibi.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak geç de olsa ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin gala gecesinin davet işini üstlenmişsiniz. Ancak biraz bu konuda sivil toplum örgütlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaksınız. Kolay gelsin.



Sn. Halil Göymen, eski bir Meteoroloji Dairesi müdürü ve Meteoroloji uzmanı olarak, ilerleyen yıllar için küresel iklim değişikliğinin ülkemize etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Daha zor yıllar bizi bekliyor diyebilir misiniz?



Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak koronavirüs salgınından dolayı sosyal hayatın oldukça etkilendiği bugünlerde yaptığınız etkinliklerle bölge halkına hizmete devam ediyorsunuz. Umarız kısa sürede eski günlere dönüş başlar.

