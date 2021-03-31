Sn. Ersan Saner, partinizin eski bakanlarından Hasan Taçoy verdiği bir demeçte, kurultayda neden çekildiklerini sizin açıklamanız gerektiğini ifade etti. Yani kamuoyuna bir açıklama borcunuz var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, hellimin tescilinin onaylanması sonrasında ülkemizdeki hellim üreticilerinin ürünlerinin verilen standartlara uyumlaması için 1 yıl süre verildi. Bu 1 yıllık sürede hellim üreticilerine Tarım Bakanlığı olarak nasıl bir destek vereceksiniz?



Sn. Olgun Amcaoğlu, 12. Sınıfların okullarda yüz yüze eğitime başlaması için yapılan girişim işe yaramadı sanırız. Zira ne öğretmenler ne de yeterince öğrenci okullara gitmedi. Bu konuda bir çözüm üretmek şart.



Sn. Candan Avunduk, hellimin Avrupa Komisyonu’nda tescil edilmesi sonrasında ülkemizdeki hellim üreticilerinin dış pazara açılımı kolaylaşacak mı yoksa daha zor mu olacak?



Sn. İzzet Türkmen, geçirdiğiniz önemli rahatsızlık sonrasında toparlayarak, yaklaşık 4 ay sonra yeniden görevinizin başına dönmüşsünüz. Allah sağlık, sıhhat ve kolaylık versin diyelim.



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi sınırları içerisinde son günlerde artan koronavirüs vakaları bölgenizde endişe yaratmış. Belediye başkanı olarak yaptığınız uyarılar umarız bölge sakinleri tarafından dikkate alınır.

