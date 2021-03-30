Sn. Ersan Saner, köklü bir partinin 4 aydır genel sekretersiz kalması sizce ne kadar doğru? Özellikle de hükümette zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayken bu oldukça tehlikeli bir durum.





Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan o ki turizm sezonunu kapalı turizm girişimiyle açacaksınız. Ancak bunu iki kere düşünmekte fayda var. Zira Türkiye’de pozitif vaka sayısı 30 binlerde seyrederken bunu yapmak pek akıllıca bir iş değil sanki.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Üstel’in yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki günlerde 40 bin doz aşı daha geliyor. Bizce 12. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerine giren öğretmenler tespit edilip bu gelecek aşılarla aşılanmalı. Böylece aşı diretmesi de ortadan kalkar.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çilek üreticileri çileğin dalında kaldığı yönünde serzenişte bulunuyorlar. Bakanlık olarak bu konuda bir girişim yapıp, tüm çilek üreticilerinin ürünlerini toplayıp bir reçel fabrikasına gönderseniz hiç fena olmaz yani.





Sn. Asım Akansoy, geçtiğimiz gün ailenizden 47 yıl önce topluca katledilen 5 kişinin naaşları defnedilmesi sonrasında gelişen polemik başta siz olmak üzere ailenizi derinden üzmüş olsa gerek. Allah sabırlar versin.



Sn. Emrah Yeşilırmak, Yeni Erenköy Belediyesi bünyesinde bulunan işçilerle harnupları kurtarmak için ilaçlama faaliyetlerine hazır olduğunuzu açıklamanız çevrecilerden tepki aldı sanırız. İlaçlama yerine doğal dengeyi koruyacak faaliyetler en iyisi.



