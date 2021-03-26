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Mesajınız Var
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Sn. Ersan Saner, komşumuz Güney Kıbrıs, şu anda haftada 50-60 civarında olan ülkeye uçuş sayısını ay sonuna kadar 160’a çıkarmayı planlıyor. Bizim bu yönde bir çalışmamız var mı? Herhalde turizm sezonunun başlamasıyla buna ihtiyaç duyulacaktır.
 
 
Sn. Dursun Oğuz, hemen hemen tüm sektörlerin faaliyetlerine yeniden başlaması sonrasında Maliye’nin gelirlerinde bir artış var mı? Yoksa pek bir farklılık olmadı mı?
 
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, geçmiş Dışişleri Bakanlığınız dönemlerine göre oldukça sessiz kaldığınız görülüyor. Bu sessizliğinizin sebebi artık tecrübelenmiş olmanız mı? Yoksa az ve öz konuşmakta fayda var mı diyorsunuz?
 
 
Sn. Koral Çağman, özel sektör çalışanlarına yapılan destek ödemelerinde rakamın 49 binlerden 38 binlere inmesinin nedenlerinden biri yanlış bilgiler olduğu belirtildi. İnşallah şu an için destek ödemesi alamayan çalışanlara da bir an önce ödeme yapılır.

 
Sn. Faiz Sucuoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP kurultayında başkanlık için Bertan Zaroğlu’na açıktan destek yaptığınızı iddia etti. Acaba bu iddiaya nasıl bir cevap vereceksiniz?
 
 
Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarınızla bölgenizde alt yapı çalışmalarına devam ediyormuşsunuz. Kaldırımsız sokak kalmayana dek durmayacaksınız herhalde. Kolay gelsin.
 
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