Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ın ihtiyaç olması durumunda kendilerine su satabileceğiniz söylemeniz, bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı. Özellikle milliyetçi kesimin tepkisi büyük oldu. Bu konuda iki kez düşünmekte fayda var.





Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı uhdesinde olan kuyu kazma, toprak alma veya taşa ocağı açma izinleri ile ilgili denetimler ne durumda? Kaymakamlıklar acaba bu konuda görevlerini tam olarak yapıyor mu? Zira Mesarya bölgesinden bazı vatandaşlarımız bazı yerleşim yerlerinde kıraç alanların toprak alımı için oyulduğunu iddia ediyorlar.





Sn. Olgun Amcaoğlu, aldığımız duyumlara göre, Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimlere 12. Sınıflar dışında başlamak gibi bir çalışma içinde değilmişsiniz. Ancak öğrenciler karne almak için sınavlara girmeyecek mi? Bunu nasıl çözeceksiniz?





Sn. Erhan Arıklı, YDP’nin erken seçimden korkusu olmadığını dile getirdiniz. Ancak siz öncelikle Nisan ayındaki pati kurultayınızdan başkan olarak çıkabilecek misiniz? Onu düşünün bizce.



Sn. Turan Büyükyılmaz, dün El-Sen yönetimi düzenlediği basın toplantısında Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıt stoğunun bitmek üzere olduğunu ifade ederek, 15 Nisan sonrası karanlığa bürünebileceğimizi söylediler. Bu konuda durum ne?



Sn. Hasan Sertoğlu, Haziran ayında yapılacağını duyurduğunuz Futbol Federasyonu genel kurulunda başkanlık için aday sayısı her geçen gün artıyor. Anlaşılan bu sefer koltuk için oldukça çekişme olacak.

