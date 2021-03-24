Sn. Ersin Tatar, Cenevre’de Nisan ayı sonunda gerçekleşecek 5+1 Kıbrıs sorunu konferansı için çalışmalar devam ediyor. Ancak Güney Kıbrıs bu konferansa AB’yi de dahil etme konusunda ısrarlı. Bu konuda nasıl bir tavır sergilenecek?



Sn. Ersan Saner, muhalefet partileri Haziran’da yapılacak olan tek vekillik seçimin erken genel seçime dönüştürülmesini istiyor. Bu konuda hükümet olarak öneriniz ne olacak? Anlaşılan parti olarak sizin erken seçim düşünceniz yok.





Sn. Dursun Oğuz, hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulacağını açıkladınız. Acaba bu hayat pahalılığı ödeneği hangi alanda kullanılacak? Bu arada çiftçiler ve hayvancılar destek ödemelerini soruyor.





Sn. Koral Çağman, Kovid-19 nedeniyle yaşanan kapanmalar nedeniyle kapanan işyerleri için destek ödemelerine başladınız. Ancak bu ödemeler dışında kalan sektörler adeta isyan bayrağı çekti. Bizden duymuş olmayın.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bölgenizin yaz aylarındaki uğrak sahili Makenzi Plajı için yeni düzenlemeler olacak mı? Yoksa pandemi nedeniyle buralara yatırımları askıya mı aldınız?





Sn. İlke Davulcu, dün yapılan Nevruz kutlamaları sırasında yakılan ateşin üzerinden atlayışınız konusunda babanızın sizden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yavaş yavaş siyaset sahnesine ısınmaya başladınız. Herhalde ilk seçimde milletvekilliğine aday olacaksınız.

