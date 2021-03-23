Sn. Önder Sennaroğlu, dünkü Meclis toplantısı nisap sorunu nedeniyle yapılamayınca bugüne ertelendi. İnşallah bugün de aynı sorun yaşanmaz. Bu konuda biraz ağırlığınızı koymakta fayda var.





Sn. Dursun Oğuz, dövizdeki fırlamanın ülkemize etkisi nasıl olur? Daha fazla yükselmesi durumunda bazı önlemlerin alınması söz konusu olabilir mi?



Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’teki soruşturmanın akıbeti ile ilgili kamuoyuna bir bilgilendirme yapacaksınız herhalde? Zira konuyla ilgili kopan yaygaranın arkasında bir balon olduğu konuşuluyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, otelciler ve casino işletmecileri bir an önce 3 günlük turist gelişlerinin başlaması konusunda ısrarcılar. Acaba bu konuda Turizm Bakanlığı olarak nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Elektronik bileklik uygulaması için çalışmalar tamamlanıyor mu?





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin şampiyonluk için eline gelen tüm fırsatları değerlendirememesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle Beşiktaş maçı beraberlikle sona erince şampiyonluk umudunuz herhalde tamamıyla azaldı.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, her alanda vatandaşlarımızın hayatına faydalı olmak için çeşitli çalışmalara imza atıyorsunuz. Son olarak özellikle Covid-19 sürecinde hiç çalışamayan sanatçılara sahip çıkarak bunu gösterdiniz.

