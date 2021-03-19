

Sn. Ersan Saner, katıldığınız bir programda en kısa sürede başlayacak olan alt yapı yatırımlarıyla ülkenin Mayıs ayında şantiyeye döneceğini söylediniz. İnşallah bu şantiye çalışmalarında yerli firmalar yer alır diyoruz.





Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Örgütleri Platformu yaptıkları basın açıklamasında turizmde açılımın sadece charter seferlerle olamayacağını ifade ettiler. Bu konuda bizce örgütlerle birlikte hareket etmenizde fayda var.





Sn. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi Başkan adayı olarak partinizin yaklaşık 4 aydır genel sekretersiz olduğunun farkında mısınız? Bir parti için genel sekreterin ne kadar önemli olduğunu birilerinin Parti Meclisi’ne hatırlatması gerek diye düşünüyoruz.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı görevinizde de oldukça başarılı olduğunuzu söyleyebiliriz. Zira bakanlık görevini devraldığınız günden bugüne kadar birçok yeni okul inşaatı için imzalar attınız. Hayırlısı olsun diyelim.





Sn. Hasan Öztaş, arkadaşınız Cemil Sarıçizmeli’ye çit budamayla meydan okumanıza karşılık dün de size tabancayla atış yaparak meydan okumasına nasıl bir cevap vereceksiniz merakla bekliyoruz.





Sn. Kemal Burgaç, saçlar yanında sakalların da beyazlanması ile gençliğinizin gittiğini söyleyebiliriz. Ancak en kötüsü göbek büyümeye başladı. Biraz kendinize dikkat etmenizde fayda var.

