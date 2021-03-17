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Sn. Fikri Ataoğlu, dün yaptığınız açıklamalara baktığımız zaman ülkemiz için 2021 yılı turizm içinde tren sanki kaçıyor. Zira turizm çalışanlarından çok az insan aşılanmış durumda.
 
Sn. Erhan Arıklı, vefa borcunuz olduğu için atadığınız Okan Erdemsiz daha göreve başlamadan istifa ederek sizi de ipten aldı herhalde.
 
Sn. Resmiye Canaltay, Türkiye ile yapılan Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan alt yapı yatırımları için ihaleler açılmaya başlandı mı? Birçok bölgede özellikle yollar asfaltlama bekliyor.
 
Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ın AstraZeneca aşısının kullanımını durdurması sonrasında bizim de durdurma kararı almamız önemli. Ancak bu aşıdan ilk dozlarını yapılan kişilerin durumu ne olacak?
 
Sn. Tufan Erhürman, dün Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada Kurumlarımızın devre dışı bırakıldığını söylediniz. Umarız uyarılarınız dikkate alınır.
 
Sn. Mustafa Naimoğluları, özellikle orta Mesarya bölgesinde kuraklığın kesinleştiği belli oldu. Umarız büyükbaş hayvancılar bu yıl balya konusunda geçmiş yıllarda yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için önlemlerini almışlardır.
 
 
 
 
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